Враг за сутки обстрелял 10 населенных пунктов на Донетчине: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Донецкую область. За прошедшие сутки, 11 мая, рашисты обстреляли 10 населенных пунктов региона.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области. В частности, под удар врагов попали Мариуполь, Авдеевка, Славянск, Бахмут, Соледарь, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка и село Красногоровка.

В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Также из-за действий оккупантов разрушений подверглись 22 гражданских объекта, среди которых, жилые дома, колледж, предприятие и объекты жизнеобеспечения.

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Обстрелы рашисты вели из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракет.

Все военные преступления России задокументировали правоохранители. Уже начаты досудебные расследования по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призвали граждан соблюдать комендантские часы, не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, потому что враг расстреливает гражданские авто, а также не поднимать неизвестные предметы.

Отметим, на 78-е сутки войны вражеская армия РФ взялась за перегруппировку войск на Славянском направлении, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск. В то время как на Лиманском враг форсировал реку Северский Донец, чтобы ввести основные силы и прибегнуть к атакам.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрнаступление ВСУ к северу от Харькова заставило путинскую армию перейти к обороне. Оккупантам пришлось прибегнуть к усилению подразделений и пополнению сил и средств, направленных на предотвращение дальнейшего продвижения украинских войск к границе с РФ.