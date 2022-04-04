Враг временно отказался от захвата и блокады Киева, границу прикрывают военные Беларуси – Генштаб

Российские оккупанты временно отказались от задачи по блокированию и захвату Киева. В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 3 апреля. Также белорусские военные прикрывают границу.

Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату города Киева . Оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны .

На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

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На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Беларуси в Россию. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков , наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались восстановить наступление, успеха не имели .

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большого Новоселка.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя .

Южнобугское направление. Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе населенного пункта Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО заявили, что отступление оккупантов из Киевщины и Черниговщины не должно вводить в заблуждение украинцев, поскольку президент РФ Владимир Путин не отказался от намерений уничтожить Украину.

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