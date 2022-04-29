Враг усилил обстрелы с неба: украинские зенитчики сбили 5 крылатых ракет оккупантов и российский истребитель

Защитники украинского неба уничтожили 15 вражеских целей в течение 28 апреля. Российские оккупанты потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Самолет был уничтожен зенитным ракетным подразделением в Харьковской области.

Также наши военные сбили пять крылатых ракет (типа "Калибр" и "Х") и девять беспилотных летательных аппарата (семь из них типа "Орлан-10").

Отмечается, что оккупанты наращивают силы и средства как на земле, так и в небе. "Участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи, самолетов – почти 190, вертолетов – более 150.