Враг сосредоточился на прорыве обороны наших войск на Донбассе – Генштаб

Российские оккупанты пытаются продолжить наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей. Также враг сосредоточился на удержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

В то же время российские войска не прекращают наносить ракетно-авиационные удары по гражданским объектам Украины. Особенно за прошедшие сутки была заметна активизация ракетных ударов по объектам в западных областях нашей страны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 19 апреля.

Противник осуществляет наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям в Слобожанском и Донецком операционных районах. Одновременно враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов РФ.

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На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку Харькова. По информации Генштаба ВСУ, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на выход к административным границам Херсонской области. Для этого россияне пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. При этом враг не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется. Однако Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории.

По данным Генштаба ВСУ 126-я бригада береговой обороны черноморского флота РФ потеряла до 75% личного состава, 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести. Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, четыре беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских войск на восток страны, часть которого находится под временной оккупацией пророссийских боевиков и где активизировались ужесточенные бои.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что защитники держатся, оккупантам удалось прорваться только в двух местах. Он добавил, что жители Донецкой и Луганской областей должны немедленно эвакуироваться.

В то же время известно, что украинские Силы обороны пошли в наступление на Херсонском и Харьковском направлениях. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал это тактическими действиями наших войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Пентагона выразил убеждение, что РФ извлекла уроки из своих неудач в боевых действиях на севере Украины. По его словам, работу над ошибками оккупанты будут использовать в новом наступлении на востоке и юге украинского государства.