Враг сосредоточил усилия против Мариуполя и в районе Изюма, возможны попытки прорыва на Луганщине – Генштаб

Российские оккупанты продолжают перегруппировать войска и наращивать силы для наступления на востоке Украины. Враг сосредоточил усилия против Мариуполя и в районе Изюма.

Фиксируется также подготовка путинских войск к попыткам прорыва в Луганской области. Об этом в вечернем оперативном своде рассказали в Генеральном Штабе ВСУ.

Кроме взимания войск и завершения формирования наступательной группировки противник активно проводит разведку и наращивает авиационную составляющую и систему управления.

"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - констатируют в украинском Генштабе.

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На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение в ряде районов и принимают меры для остановки дальнейшего продвижения украинских воинов.

На Волынском направлении возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов с территории Белоруссии. Основные цели – объекты военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении противник активных действий не производил. Оккупанты, выведенные на территорию Беларуси, проводят демонстрационные действия, чтобы удержать украинские подразделения на этом направлении, не дав возможности усилить ими украинские войска на других направлениях.

"Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении", отметили в Генштабе.

Оккупанты также завершают перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях РФ. Их могут бросить на Донецкое и Луганское направления.

На Слобожанском направлении путинские войска наращивают систему управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп российских оккупантов блокируют город и обстреливают харьковчан из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты продолжают оккупацию города Изюм, пытаются наступать в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов оккупанты обстреливают ракетами и артиллерией, на них сбрасывают бомбы.

Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Не исключают в Генштабе и обострения в ближайшее время в Луганской области.

"Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная. Также противник пытался осуществить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели. Вероятно, оккупанты в ближайшее время постараются прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - отметили в ГШ ВСУ.

Под артиллерийским огнем врага – и Южнобужское направление. Там кое-где оккупанты применяли и военную авиацию. Захватчики пытаются продолжить наступление в направлении населенного пункта Александровка.

"Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по нанесению ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведению разведки", - подчеркнули в Генштабе.

На оккупированных территориях усиливаются репрессии в отношении мирных граждан. В Запорожской области захватчики запретили мужчинам выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории. Возрастает также дефицит товаров первой необходимости. Особенно трудно там с продовольствием.

Вместе с тем, украинские воины тоже не сидят, сложа руки.

"Силы обороны Украины, нанося урон, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях", - заверили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит наступление на Донбасс и перебрасывает в регион войска и наемников ПВК Вагнера. Такие данные обнародовало министерство обороны Британии, ссылаясь на информацию разведки.