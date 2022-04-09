Враг сосредоточил усилия на штурме Мариуполя и наступлении возле Изюма, ВСУ держат оборону – Генштаб

Российские войска продолжают активизировать наступательные действия на востоке Украины по установлению полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм на Харьковщине.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 9 апреля – 45-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Отмечается, что вероятность привлечения противником ДРГ для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры остается высокой.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины.

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В общем, ситуация по основным направлениям такова:

Волынское, Полесское и Северское – существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано;

Слобожанщина – противник продолжает осуществлять частичную блокировку Харькова. Кроме того, оккупанты осуществляют радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи с целью скрытого передвижения оккупационных подразделений. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещены в две батальонные тактические группы противника.

Донецкое направление – враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. В то же время захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

Южнобужское направление – оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

В Генштабе отмечают, что украинские защитники и защитницы продолжают держать оборону и постепенно оттесняют вражеские войска на отдельных направлениях.

Напомним: экс-замглавы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский высказал мнение, что призыв правительства к украинцам, проживающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях эвакуироваться вполне оправдан. Опасность новой наступательной операции оккупантов действительно существует. На этот раз Кремль ставит перед собой три задачи: захват Донбасса, сухопутный коридор в Крым, взятие в "котел" украинских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал армии, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что открытая война России против Украины продлится "как минимум несколько лет". Затягиванию боевых действий способствуют не только агрессия Кремля в отношении Киева, но и непрекращающиеся требования россиян от США и НАТО сократить численность войск, вооружений в европейских странах вдоль границ РФ.