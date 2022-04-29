'Враг пытается пробить оборону': Данилов рассказал, где идут тяжелые бои

Самые тяжелые бои сейчас идут на территории трех областей - Донецкой, Луганской и Харьковской. Враг пытается прорвать оборону, но бойцы ВСУ дают отпор.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода. По его словам, Кремль планировал захватить Украину до 9 мая, но этот план провалился.

"Сейчас уже заканчивается апрель, а они и близко не могут не то, что к Крещатику приблизиться, они не могут приблизиться даже к границам полной территории Донецкой и Луганской областей", – отмечает чиновник.

По его мнению, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Враг направляет все силы на прорыв. Иногда ему это удается, но ВСУ быстро меняют ситуацию в свою пользу.

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При этом секретарь СНБО подчеркивает, что не следует недооценивать противника. "Мы никогда не умаляли силу российских войск, и я всегда говорил – не надо говорить, что враг слаб. На сегодняшний день у него есть способности, прежде всего из-за огромного количества техники и боеприпасов, и это мощный враг, с которым надо бороться. Наши войска с ним справятся. Наши парни и девушки защищают нашу страну", – подчеркнул Данилов.

В подтверждение своих слов он привел факты по количеству погибших в рядах ВС РФ. Каждый день Украина направляет в Россию машины с погибшими, но их не хотят принимать. Кремль пытается "списать" как можно больше ликвидированных солдат, чтобы не платить обещанные компенсации их семьям. Поэтому армия РФ завезла в Донецкую область несколько крематориев, сжигающих тела не только убитого гражданского населения, но и оккупантов.

В заключение Данилов напоминает, что война не завершится в ближайшие дни, ведь Украина воюет с сильным противником. "Я не успокаиваю наших граждан, что победа будет завтра или послезавтра. К победе еще нужно очень-очень много приложить усилий нашим военным и всем, кто к этому причастен", – отмечает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов уверен в том, что российский рубль, который оккупанты вводят в оборот в Херсонской области с 1 мая, не приживется в регионе.