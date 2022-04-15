Враг провалил штурм на Донетчине, на захваченных территориях нарушают права украинцев – Генштаб

Идут 51-е сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. РФ продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Российские фашисты не прекращают наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины и пытаются вести наступление на отдельных направлениях.

Об оперативной ситуации сообщил Генеральный штаб ВСУ. По информации главного военного органа, враг продолжает авиационные удары по Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении путинские войска пытались штурмовать Марьинку, однако успеха они не имели.

На временно занятых территориях враг нарушает права украинцев и правила ведения войны, отметили в Генштабе. Оккупанты для проведения диверсий похищают или угрожая физической расправой, забирают автомобили и гражданскую одежду у местных жителей.

Видео дня

Для подавления сопротивления украинцев захватчики проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, которые имели отношение к военной службе.

Во временно занятых районах Луганской области оккупанты в школах обустраивают полевые госпитали и размещают там свое вооружение, боеприпасы и военную технику.

"В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" среди местных жителей, лояльных оккупационным властям", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донецком направлении бойцы ВСУ отразили вражескую атаку и захватили 16 БМП и 5 БТР-82А. Часть этой техники уже отправилась в горячие точки, другая – на ремонт.