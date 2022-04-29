Враг продолжает наступление на Луганщине, из Мариуполя переброшена часть войск – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступление на Луганщине. Также враг перебросил часть войск из района Мариуполя на кураховское направление Донецкой области.

Об этом сказано в сводке Генерального штаба ВСУ. Украинские защитники 65-е сутки держат оборону. Оккупанты продолжают наступать в зоне ООС и пытаются удержать сухопутный коридор с Крымом.

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

Видео дня

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса. На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял опрокидывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях россияне пытаются вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжают проводить перегруппировку, наращивают систему огневого поражения, совершенствуют инженерное оборудование позиций.

В районе оккупированного Приднестровья (Молдова) россияне продолжают распространять пропаганду об угрозе для населения со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения о применении беспилотников над складами боеприпасов.

"Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты", – подчеркнули в Генштабе.