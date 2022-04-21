Враг продолжает наступление, были попытки взять под контроль Мариуполь – Генштаб

Российские оккупационные войска на протяжении суток развивали наступление на востоке Украины. В частности, они пытались получить полный контроль над Мариуполем, оборону в котором в полной осаде продолжают держать героические защитники города.

Однако Силы обороны Украины дают достойный отпор оккупантам и наносят врагу значительные потери как в технике, так и в живой силе, в частности, ликвидируя офицеров путинской армии. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Российские оккупанты 21 апреля попытались взять под полный контроль практически разрушенный ими Мариуполь. Для этого город, в котором до сих пор находятся мирные жители, враг бомбил с помощью авиации. Также оккупанты пытались штурмовать морской порт и завод "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя.

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На Слобожанском направлении идет частичная блокировка войсками противника Харькова. Враг обстреливает его из артиллерии. На временно захваченных территориях Харьковщины оккупанты не позволяют людям выезжать на подконтрольную Украине территорию и блокируют доставку украинскими гумконвоями помощи для украинцев в оккупации.

Страдают от произвола оккупантов и жители захваченных Россией территорий Херсона. Там самопровозглашенная оккупационная "власть" объявила принудительную мобилизацию местных мужчин. А на 1 мая оккупанты объявили проведение "референдума". Сразу после "волеизъявления", результаты которого заранее прописаны в Кремле, в Херсонской области анонсировали "перепись населения", которая продлится со 2 по 10 мая. При этом местным жителям не позволяют не только выехать из зоны оккупации, но даже перемещаться между населенными пунктами.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях оккупанты активных действий не проводили, не заметно также подготовку к наступлению. Разведка фиксирует существенное уменьшение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, в регионе оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и приблизиться к областному центру, однако безуспешно.

При этом украинские защитники отбивают атаки путинских войск и наносят им значительные потери как в живой силе, так и в технике.

"По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов", – сообщили в Генштабе.

Украинские военные констатировали усиление деморализации личного состава в ОРДЛО, где продолжается принудительная мобилизация, перебои за питанием, к тому же имеющим крайне низкое качество, а также низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений Российской Федерации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 21 апреля Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожено 829 танков и 172 самолета.