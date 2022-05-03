"Враг не спрячется": украинские артиллеристы уничтожили два танка и БМП оккупантов. Видео
Вооруженные силы Украины дают достойный ответ российским оккупационным войскам. Украинские артиллеристы уничтожили два танка и боевую машину пехоты рашистов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Технику врага удалось уничтожить Десантно-штурмовым войскам Украины на востоке страны.
Сделали они это быстро и точно.
"Доброе утро, Украина! Good morning, Украина! Враг из России не спрячется от Сичеславских "богов войны"!" - подчеркнули в Генштабе.
Отметим, что потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов. Путинские террористы также продолжают в больших количествах терять боевую технику.
Напомним, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили почти триста вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние два дня сбито российских БПЛА на сумму в $2 миллиона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на рассвете 2 мая защитники Украины уничтожили возле острова Змеиный два российских катера типа Раптор. Известно, что по вражеской технике попал беспилотник Bayraktar.
Таким же БПЛА был нанесен удар по российской системе ПВО на Змеином. На опубликованных в сети кадрах видно, что техника оккупантов загорелась, как факел.