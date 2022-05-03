'Враг не спрячется': украинские артиллеристы уничтожили два танка и БМП оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины дают достойный ответ российским оккупационным войскам. Украинские артиллеристы уничтожили два танка и боевую машину пехоты рашистов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Технику врага удалось уничтожить Десантно-штурмовым войскам Украины на востоке страны.

Сделали они это быстро и точно.

"Доброе утро, Украина! Good morning, Украина! Враг из России не спрячется от Сичеславских "богов войны"!" - подчеркнули в Генштабе.

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Отметим, что потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов. Путинские террористы также продолжают в больших количествах терять боевую технику.

Напомним, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили почти триста вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние два дня сбито российских БПЛА на сумму в $2 миллиона.

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