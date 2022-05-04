Враг не остался незамеченным: в ВСУ показали кадры уничтожения техники оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на юге нашего государства. Артиллеристы одного из подразделений группировки войск "Юг" ликвидировали несколько единиц вражеской техники.

Часть уничтоженной техники передвигалась для обстрелов украинских городов и сел, часть рашисты пытались спрятать. Подробности и видео отличной работы украинских воинов появились на странице Группировки войск "Юг" в Facebook.

"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению. Так держать, наши защитники", - отметили в УВ "Юг".

Видео дня

На видео видно, как украинская воздушная разведка обнаруживает вражескую технику, которая двигается по украинским дорогам. Также разведчики выявляют вражеские "тайники".

В результате смертоносное оружие РФ артиллеристы ВСУ превратили в пылающие кучи металлолома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 23-летний боец ВСУ уничтожил три десятка танков и бронетехники РФ. Парень 2 года назад приехал домой из Польши, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных Сил и защищать родину сначала на Донбассе, а ныне - выгонять пришедших в Украину 24 февраля россиян.

Также сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. По состоянию на утро 4 мая количество ликвидированных рашистов достигло 24 500 человек.