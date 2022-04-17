'Враг не имеет принципов': Дмитрий Комаров побывал на Донбассе и призвал местных жителей эвакуироваться. Видео

Российские оккупанты уничтожают украинские города и села. Сейчас они нацелились на Донбасс.

Телеведущий Дмитрий Комаров поехал на восток Украины и там призвал жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь себе и своим детям. Его обращение опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас очень острая фаза вторжения России в Украину, особенно опасная для жителей Донецкой и Луганской областей. Ведь у врага нет принципов, нет чести, совести, он просто стирает с лица земли города и села и будет продолжать это делать, используя артиллерию, авиацию, ракеты", - начал свое обращение известный Комаров.

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Телеведущий призвал людей эвакуироваться из своих домов. Узнать, как это сделать и откуда выезжают в том или ином населённом пункте эвакуационные автобусы можно в местных ВГА. Также очень важно помогать выехать из зоны боевых действий тем, кто не может этого сделать самостоятельно.

"Помогите пожилым людям, помогите одиноким. Вы обязательно вернетесь в свои дома, снова будете жить в мирной Украине, но сейчас лучше уехать – ради вашей же безопасности. Вы можете увидеть в новостях, что происходит в тех местах, которые временно оккупированы россиянами Они уничтожают все, им плевать на женщин, детей, стариков, то, что они называют "спасением" - это уничтожение, это геноцид. Уезжайте, ради вашей же безопасности!" – призвал Комаров.

К призывам телеведущего присоединяются и местные власти.

"Дмитрий Комаров посетил Луганщину, увидел своими глазами, что орки сделали с нашей областью.

Каждую минуту у нас слышны взрывы! В таких условиях жить невозможно! А что будет после наступления рашистов? Мы не сможем вам помочь! Давайте действовать на опережение!" – написал Гайдай.

Он вместе с телеведущим призвал мирных жителей Луганской области спасать детей и спасаться самим.

"Если мы вас потеряем, то за что тогда сражаемся?! Берегите себя! Победим, вернемся, отстроимся!" – написал Гайдай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дмитрий Комаров показал первые кадры из освобожденной Бучи : ужасающие последствия устроенной там российскими оккупантами резни телеведущий увидел в первые часы после освобождения города украинскими воинами - и показал их миру.