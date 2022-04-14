Враг наращивает авиацию для наступления, войска РФ несут потери и проваливают мобилизацию – Генштаб

Враг продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины и наращивает авиацию и систему управления войсками. Однако безумные потери, понесенные российскими оккупантами на территории нашего государства, российскому командованию скрывать уже не удается.

Выполнение планов по мобилизации дополнительного "пушечного мяса" в русскую армию оказалось под угрозой срыва. Об этом в вечерней оперативной сводке по ситуации на фронте 14 апреля сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

Сейчас оккупанты стягивают отовсюду силы для боев в Украине. К отправке в Украину готовятся дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. Технику и оружие для них достают из баз и складов длительного хранения. Учитывая предыдущие сообщения о том, что значительная часть тех запасов не ездит и не стреляет после расконсервирования, оккупантов могут ожидать неприятные сюрпризы.

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Продолжает враг также нести огромные потери.

"По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава. Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина - нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях", - говорят в Генштабе.

Из-за того, что укомплектовать личным составом потрепанные на войне подразделения россиянам не удается – они могут объявить всеобщую мобилизацию.

"В связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация, с целью ее сокрытия, будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - констатируют украинские военные.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной. Украинские военные наблюдают перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа по белорусской железной дороге, выезжают оккупанты из Гомельской области.

До сих пор высока вероятность осуществления из Беларуси ракетных ударов по украинской территории.

На Сиверском направлении идет перегруппировка подразделений рашистов. Их перебрасывают из Брянской и Курской областей ближе к границе с Украиной – в Белгородскую и Воронежскую области.

Слобожанское направление: оккупанты проводят разведку, определяются с возможными направлениями наступления, пополняют запасы и усиливают медицинское обеспечение. Параллельно – продолжают обстреливать Харьков.

Пытается враг также психологически давить как на украинских военных, так и на жителей Харьковщины. Для этого в Белгороде было развернуто подразделение информационно-психологических операций ВС РФ, пытающихся вызвать деморализацию среди украинцев и заставить их прекратить сопротивление.

Как именно это пытаются делать оккупанты, в Генштабе не уточнили. Не исключено, что речь идет о попытке распространять дезинформацию и организовывать массовые рассылки с угрозами/ультиматумами/призывами, как россияне периодически это делали в зоне АТО/ООС с 2014 года.

Также враг готовится к боям под Славянском и Барвинковым.

"На Донецком направлении враг, при поддержке авиации и артиллерии, продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск", - говорят в Генштабе.

Также оккупаниты пытались прорвать украинскую оборону под Рубежным, Новотошковским и Марьинкой – и получили по зубам.

Продолжал враг и бомбить Мариуполь с неба и пытаться изолировать район ведения боевых действий с Черного и Азовского моря, корабли противника также ведут разведку.

На Южнобужском направлении ситуация остается неизменной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожено 160 самолетов.