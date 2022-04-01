Враг на Донбассе потерял 8 танков, 44 бронированных машины и 3 БПЛА: результаты боев 1 апреля

Защитники Украины отразили 9 атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях в течение 1 апреля. Враг понес значительные потери.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно сдерживать наступление агрессора.

Российские оккупанты потеряли еще 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.

Подразделениям ПВО удалось сбить в небе над Донбассом еще три вражеских беспилотника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано более 17700 российских оккупантов. Также враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, более 600 танков, свыше 270 вертолетов и самолетов.

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