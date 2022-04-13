Враг готов к наступлению на Донецком и Таврийском направлении – Генштаб

Российские оккупанты находятся в готовности к наступательным действиям на Донецком и Таврийском направлениях. Основные усилия противник сосредоточил на захвате отдельных кварталов Мариуполя, кроме того, захватчики не перестают наносить авиаудары.

Также войска страны-агрессора пытаются проводить штурмовые действия в районах Северодонецка, Рубежного и Попасной на Луганщине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В то же время оккупанты продолжают систематически наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

Город Харьков, находящийся на Слободском направлении, частично заблокирован врагом. В связи с тем, что войска РФ не имеют возможности захватить областной центр, они продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

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Кроме того, на некоторых занятых противником территориях Харьковской области россияне вывели из строя сеть сотовой связи. Там оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на местное население.

"Оно, в большинстве своем, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск. Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление", – отметили в Генштабе.

В то же время на Южнобугском направлении противник проводит воздушную разведку, чтобы выявить месторасположение подразделений ВСУ.

Известно, что на части территорий юго-восточных областей Украины вместе с российскими военными в боевых действиях принимают участие отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Они были скомплектованы во время принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеют лишь 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования имеют значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", – сообщает Генштаб.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения РФ активных действий не проводили. Там российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе силы сопротивления ликвидировали 70 захватчиков. Среди уничтоженных оккупантов были кадыровцы.