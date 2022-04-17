Возле разрушенного моста в Ирпене построят Мемориал в память о зверствах российских оккупантов, - Зеленский

Мемориал памяти о зверствах российских оккупантов может появиться между Ирпенем и Киевом у разрушенного моста. Его строительство обсудили на совещании у президента по вопросам восстановления послевоенной Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по итогам 52-х суток обороны Украины от российского вторжения. Строительство мемориала планируется возле взорванного моста в Ирпене, который остановил продвижение врага в Киев.

Глава государства сообщил, что в Украине уже начали разрабатывать проект по обеспечению жильем украинцев, потерявших свои дома в результате ударов российских оккупантов. Также будет уделено внимание и вопросам мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны.

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"Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться.

Как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских оккупантов", - рассказал президент.

По задумке авторов проекта, посетители мемориала смогут погрузиться в атмосферу, царившую во время эвакуации в этом месте.

"Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут почувствовать все, что здесь происходило. Это будет памятник нашему пути к победе", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL публиковал кадры освобожденной от российских захватчиков Ирпени. Прежде современный развивающийся пригород украинской столицы похож на груду развалин, где обитает призрак боли, отчаяния и смерти.

Напомним, что подразделения армии РФ на Киевщине не могли насытиться одной только кровью невинных людей. Спецслужбы Украины обнародовали кадры из ранее оккупированной Ирпени, где захватчики занимаются повальным мародерством и грабежами.