Возле Малой Рогани под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 машин с мирными жителями, – Денисова

Российские оккупанты на трассе возле села Малая Рогань расстреляли более 20 машин с гражданскими. Такие данные появились после освобождения населенного пункта от захватчиков.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Тела некоторых убитых удалось забрать только сейчас.

Она уточнила, что оккупанты взяли трассу под контроль еще 27 февраля. На ней они устроили настоящий террор, расстреливая все автомобили с гражданскими.

"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим не удалось спастись", – подчеркнула Денисова.

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Омбудсмен напомнила, что такие действия являются военным преступлением. Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гостомеле под Киевом российские оккупанты расстреляли машину, в которой ехала женщина с маленьким ребенком. Мать от полученных ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин.

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