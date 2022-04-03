Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два самолета, вертолет и беспилотник

Воздушные силы ВСУ за 2 апреля уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов. Среди них два самолета, вертолет и беспилотник.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинским воинам удалось сбить четыре вражеские крылатые ракеты.

Так, всего за сутки уничтожено:

два самолета (предположительно, истребители-бомбардировщики Су-34),

один вертолет,

один беспилотник,

четыре крылатые ракеты.

Также ударная авиация Украины наносила ракетно-бомбовые удары по скоплению вражеских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе противника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным Генштаба ВСУ было уничтожено 17,8 тысяч российских оккупантов.

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