Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два самолета, вертолет и беспилотник
Воздушные силы ВСУ за 2 апреля уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов. Среди них два самолета, вертолет и беспилотник.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинским воинам удалось сбить четыре вражеские крылатые ракеты.
Так, всего за сутки уничтожено:
два самолета (предположительно, истребители-бомбардировщики Су-34),
один вертолет,
один беспилотник,
четыре крылатые ракеты.
Также ударная авиация Украины наносила ракетно-бомбовые удары по скоплению вражеских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе противника.
Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным Генштаба ВСУ было уничтожено 17,8 тысяч российских оккупантов.
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