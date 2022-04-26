Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета, три крылатых ракеты и четыре беспилотника

Российские оккупанты начали активнее бить ракетами по украинским городам. Однако в течение 25 апреля нашим защитникам удалось сбить 10 вражеских воздушных целей.

Как сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, вражеская армия нацелилась на объекты инфраструктуры и железнодорожные узлы.

На восточном и южном направлениях россияне совершили несколько авианалетов, в результате чего потеряли три самолета: Су-34, Су-35, Су-30.

Также Воздушные силы сбили три крылатые ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата, вероятно, "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны Россия потеряла почти 22 тыс. солдат и офицеров. Количество потерянных самолетов у россиян уже превысило 180 единиц, а вертолетов – 150.