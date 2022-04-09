Воздушные силы ВСУ получили ЗРК С-300 от стран-партнеров НАТО и сбили вертолет оккупантов

Украина впервые получила помощь от стран-партнеров НАТО. В ближайшее время на вооружение Воздушных сил ВСУ будет взят ракетный комплект С-300.

Об этом сказано в сводке командования ВС в Facebook, опубликованного в ночь на 9 апреля. Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать врага в воздушном пространстве.

В течение пятницы, 8 апреля, зенитные ракетные войска сбили в небе еще три цели: российскую крылатую ракету, беспилотник и вертолет. А в штабе ООС сообщили, что удалось сбить еще один вражеский вертолет.

"Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", – информирует командование Воздушных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля защитники Украины уничтожили уже 150 российских самолетов и 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники. При этом было ликвидировано около 19 000 оккупантов.