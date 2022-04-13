Воздушные силы поразили юбилейную 300-ю вражескую цель: сбит российский штурмовик Су-25

Защитники украинского неба сбили уже 300 вражеских целей. Зенитные ракетные войска 12 апреля уничтожили российский штурмовик Су-25.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, опубликованной в ночь на 13 апреля. На востоке и юге страны из-за неблагоприятных погодных условий интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25! А это – 300-я юбилейная утренняя цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину!" – отмечается в сводке.

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Напомним, за 48 дней полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 300 самолетов и вертолетов, 63 средства ПВО, а также более 120 беспилотников.

Всего было ликвидировано около 19600 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили более 700 вражеских танков, почти 2000 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают перегруппировываться перед наступлением на востоке Украины. Они гонят колонны техники и вооружения из России на Харьковщину и Донетчину.