Воюющие на стороне Украины бойцы легиона "Свобода России" взяли в плен российского офицера. Видео

Легион "Свобода России", который выступил против кровавого режима президента РФ Владимира Путина и вступил в войну на стороне Украины, вернулся с первого боевого задания. Бойцы захватили "трофей" в виде пленного русского лейтенанта.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На кадрах видно связанного военнопленного с заклеенными скотчем глазами.

"Братья, или экс-братья, не знаю, как вас называть. Хочу вас огорчить, мы уже в строю, мы уже здесь. Очень скоро все решится", – обратился к соотечественникам один из бойцов, видимо, намекая на победу Украины.

Напомним: ранее граждане РФ, которые перешли на сторону Украины и теперь защищают нашу страну, получили шевроны со знаковой надписью. Они также заявили, что будут воевать против режима Путина. На шевронах красуется надпись "Свобода России".

Видео дня

Ранее один из лидеров легиона "Свобода России" обратился к соотечественникам, к военнослужащим ВС РФ и призвал их переходить на сторону Украины, чтоб бороться с террористическим режимом, установленным Путиным, и освободить Россию от его тирании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля состоялся третий с начала полномасштабного вторжения РФ обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Были освобождены наши военные и гражданские, которых взяли в плен российские оккупанты.