Воспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке рассказали, что готовит агрессор

Воспитателей детских садов из Донецка вынуждают ехать в Мариуполь. Так же отправляют в "командировку" сотрудников для банковских учреждений.

Такое перемещение обусловлено тотальным недоверием оккупантов местному населению и тем, что квалифицированный персонал массово выезжал из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправки в захваченный Мариуполь и приближенные населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялту. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью организации работы на местах", - отметили в ГУР.

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Аналогичным образом рашисты пытаются взять контроль над местным финансовым сектором. Для этого ОРДО пытаются отправить в Мариуполь персонал банковских учреждений.

Причин для подобных ротаций – две. Во-первых, оккупанты не доверяют населению захваченного Мариуполя и его окрестностей. Во-вторых, квалифицированный персонал массово выезжал из города на подконтрольную Украине территорию. Те же, кто остался, предпочтительно отказываются сотрудничать с врагом.

"Известно, что персонал, который готовится к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не отменят", - утверждают в ГУР МОУ.

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