Ворвались в дом и угрожали расстрелять: жительница Бучи рассказала о зверствах оккупантов

Российские оккупанты ожидали, что украинцы в Буче примут их как братья, а когда увидели реальность, начали громить все вокруг. 78-летняя местная жительница Наталья вспомнила свою встречу с войсками РФ.

О пережитом женщина рассказала британскому изданию Sky. По ее словам, окупанты заявили, что Украина сама все начала.

Наталья рассказала, что солдаты армии агрессора разбили окно и ворвались в ее дом, когда она пряталась в подвале.

Когда ее обнаружили, один из оккупантов приказал 78-летней женщине вылезти из подвала, угрожая застрелить в случае отказа.

"Я сказала: "Хорошо, стреляй в меня, если твоя мать родила тебя для этого, ты должен убить меня, как свою вторую мать", – сказала она солдату.

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Тогда он вновь приказал ей выйти из подвала, но она второй раз отказалась, заявив, что "если вам придется стрелять, то сначала стреляйте в меня".

"И тогда они начали бегать по дому, как тараканы", – рассказала Наталья.

Позже женщина обнаружила, что кроме дома они разгромили ее автомобиль, а также близлежащие магазины и аптеку.

78-летняя Наталья рассказал, что уже 43 года замужем. Она – украинка, а ее муж по национальности – русский.

"Они думали, что наши люди будут рады видеть их здесь, но это было больше похоже на борьбу брата с братом", – сказала Наталья.

Она также заявила, что один из русских оккупантов, оправдывая агрессию РФ, заявил, что Украина первой начала эту войну.

"Русский солдат сказал, что мы начали первыми. Когда? Почему? Разве я разбила окна в доме твоей матери? В конце концов, это ужасно, что мы здесь наблюдали. Мы в глубоком шоке", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта украинские защитники освободили Бучу от российских оккупантов.

В городе посреди улиц были обнаружены тела погибших мирных граждан. У значительного количества людей руки были связаны за спиной.

В городе также обнаружили братскую могилу, в которой находятся тела около 280 человек.

Среди убитых со связанными руки обнаружились даже дети.

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