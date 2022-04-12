Волкер назвал маловероятным усиление военных возможностей России

Боеспособность российской армии за последние несколько недель лучше не стала. Из-за больших потерь оккупантам придется воевать против Украины "ненатренированными" подразделениями.

Такое мнение выразил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире телемарафона. Он отметил, что ожидает наступления войск РФ на позиции украинских защитников лишь на восточном направлении.

По словам дипломата, нет оснований полагать, что за последние 2-3 недели россиянам удалось улучшить свои военные способности.

"Они (оккупанты – ред.) стали только хуже, поскольку их технику уничтожали, а их солдаты получали ранения. И теперь они должны восстановить подразделения, которые вместе раньше не тренировали", – сказал Волкер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным представителей Минобороны США, российские оккупанты потеряли от 15 до 20% боевой мощи с момента полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые вражеские подразделения потеряли способность вести наступательные действия.

С 24 февраля ВСУ ликвидировали около 19 500 вражеских солдат, а также уничтожили тысячи единиц боевой техники оккупантов.