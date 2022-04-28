Войска РФ весь день обстреливали Харьковщину: пять человек погибли

Войска России в четверг, 28 апреля, весь день обстреливали населенные пункты Харьковской области и Харькова из артиллерии. В результате атак россиян погибли еще пятеро мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram. По его словам, обстрелы продолжались почти непрерывно.

В Харькове враг обстрелял Киевский и Немышлянский районы – два человека погибли, четверо получили ранения. В Хролах – один раненный, в Котлярах – один раненный, еще один человек погиб, в Покотиловке – пятеро раненых и двое погибших.

Синегубов подчеркнул, что военные преступники из России будут наказаны за убийства мирных жителей Украины и призвал харьковчан быть максимально осторожными и без необходимости не покидать укрытий.

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Он также сообщил, что оккупанты попытались наступать от Изюма в направлениях Бражковки, Довгенького и Большой Камышевахи, но понесли потери и вынуждены были отступить. Кроме того, подразделения ВСУ освободили от оккупантов поселок Кутузовка к востоку от Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, более 25% многоквартирных домов Харькова не пригодны для дальнейшей жизни. То есть фактически четверть населения города осталась без крова и вынуждена искать убежища.