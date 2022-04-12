Войска РФ устроили обстрел Луганщины, горели жилые дома: есть погибший и пострадавшие. Фото и видео

Войска РФ накануне и ночью 12 апреля устроили массированную атаку на Луганщину, из-за которой была полностью разрушена дюжина жилых домов. В очередной раз местные жители оказались под завалами – подтверждена смерть мужчины, несколько человек пострадали.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. В Telegram-канале он показал последствия очередных вражеских обстрелов, вероятно, и фосфорными бомбами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, больше всего из-за действий российских оккупантов пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

Так, два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.

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В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку.

В общей сложности оккупантами повреждено 17 зданий – 12 жилых домов и четыре объекта инфраструктуры, а также нежилые сооружения.

В Лисичанске есть жертвы – один мужчина погиб, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

В Рубежном загорелось три дома. На территории всей области бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

"Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и, соответственно, разрушений в Рубежном намного больше", – пояснил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 12 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки погибших и пострадавших нет.