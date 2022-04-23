Войска РФ ударили ракетой по Днепропетровщине и задели газовую трубу. Фото с места

Российские оккупанты ударили ракетой по нежилой части Днепровского района Днепропетровской области. На месте взрыва образовалась 4-метровая воронка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрела была повреждена газовая труба. Однако, к счастью, обошлось без жертв. Чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца.

"Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Зацепило газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет", – пишет глава администрации.

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Он подчеркивает, что российские военные наносят ракетные удары не по стратегическим объектам, как говорят в Кремле, а по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам Украины. "Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризируют" наши поля и огороды", – подытоживает Резниченко.

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