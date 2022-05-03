Войска РФ ударили по коксохимическому заводу в Авдеевке: 10 человек погибли, много раненых

Российские войска во вторник, 3 мая, нанесли мощный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу на Донетчине. В результате преступных действий рашистов 10 человек погибли, 15 ранены.

О трагедии сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко. По его словам, цифры оперативные и информация о жертвах может быть другой.

В то же время полиция Донецкой области в Facebook сообщила о 7 жертвах, добавив, что последствия удара по коксохимическому заводу должным образом задокументированы.

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"Россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", – отметил Кириленко.

На очередное преступление рашистов в Украине с ненавистью отреагировал народный депутат Украины Муса Магомедов.

"С*ки. Твари. Горите в аду. Других слов у меня нет. Только что прямое попадание в автобус со сменой АКХЗ, на сейчас десять погибших и восемнадцать раненых, которые не все выживут, судя по полученным ранениям… Вот она, "денацификация" в действии", – написал нардеп.

Напомним, что это далеко не первое преступление рашистов в Авдеевке – ранее они ударили фосфорными снарядами по городу. Следует отметить, что применение таких боеприпасов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия. Кроме того, россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. В результате этого ранения получил один человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая российские военные нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате преступных действий рашистов погиб ребенок, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.