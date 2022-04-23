Войска РФ ударили из 'Урагана' по городу на Запорожье: ракета упала на жилой дом

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. В субботу, 23 апреля, захватчики ударили из "Урагана" по городу Васильевка, что на Запорожье.

Ракета упала на жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Там отметили, что решисты продолжают пытаться дискредитировать вооруженные силы Украины.

"23 апреля, около 15.30, был произведен обстрел г. Васильевка. В жилой дом в центре города попала ракета системы "Ураган", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку ракета не разорвалась, но само здание повреждено.

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Обстрел оккупанты вели со стороны поселка Бурчак, временно находящегося под оккупацией, а потому украинские военные никак не могли его осуществить. Но пропагандистские российские СМИ уже планируют произвести очередной информационный вброс с обвинением в этом военных ВСУ.

Напомним, в четверг, 21 апреля, рашисты нанесли два ракетных удара по Запорожью. В результате воздушной атаки пострадали восемь человек.

Отметим, что накануне стало известно, что российские оккупанты ушли в массированное наступление в Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали немедленно эвакуироваться в более безопасные места. В последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но теперь враги резко активизировались.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе в Запорожье продолжаются активные боевые действия. Оккупанты обстреливают город не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами.

В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали обломки двух российских ракет, сбитых украинским ПВО. Пострадала по меньшей мере одна женщина, которую ранило разбитое стекло. Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожье. В результате действий рашистов 1 человек погиб, а 5 получили ранения. Позиции противника, вероятно, расположены в пгт Михайловка и с. Орлянское, откуда и велись обстрелы.