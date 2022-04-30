Войска РФ убили еще четырех жителей Донетчины: среди жертв есть ребенок

В течение суток российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя. Среди них – ребенок.

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Донецкой области. Разрушениям подверглись по меньшей мере 36 гражданских объектов.

"На Донетчине за сутки оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них – ребенок. Ранены 8 гражданских лиц, в том числе дети", – отметили в полиции.

В течение суток оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, повредив не менее 36 гражданских объектов. В их числе жилые дома, больница, школа, промышленный цех и железнодорожная инфраструктура.

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Атакам врага подверглись: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Сиверск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времовка.

"Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии", – уточнили в полиции.

Нацполиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 апреля оккупанты обстреляли школу в селе Приволье, а также жилые дома. Там пострадали трое детей.