Войска РФ убили четырех мирных граждан на Донетчине, – глава ОВА

В субботу, 7 мая, российские оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области. Жертвами вражеских обстрелов стали два человека в Бахмуте и еще столько же – в Константиновке.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще девять гражданских получили ранения в результате действий войск РФ.

Глава ОВА добавил, что сейчас невозможно установить количество погибших в уничтоженных россиянами Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области были ранены почти тысяча мирных граждан. Жертвами российской агрессии за это время стали 330 человек. Отметим, что это данные без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе.

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"Россия убивает гражданских! За все преступления россияне будут наказаны!" – подчеркнул Кириленко.

Напомним: в течение пятницы, 6 мая, в результате обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель. Это произошло в городе Лиман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Верхнеторецкое Донецкой области в результате атаки российских войск погибла местная жительница – мать пятерых детей. Им пришлось похоронить маму в воронке от убившего ее снаряда.