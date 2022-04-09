Войска РФ пытаются скрыть убийства мирных жителей в Мариуполе: обнародовано фото 18+

Российские военные преступники во временно оккупированном украинском Мариуполе организовали специальные группы зачистки. Они собирают по всему городу тела убитых оккупантами мирных граждан и свозят их в так называемые пункты сбора, чтобы скрыть устроенный там геноцид.

Фото, от которого стынет кровь, опубликовали в Telegram Мариупольского городского совета. На нем изображен подземный переход в районе Садков, что на окраине города – один из пунктов сбора тел. А вот самый большой из таких расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым.

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В горсовете сообщили, что дальше трупы отправляют для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах.

"Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Поскольку масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – отметили в сообщении.

Напомним: в Буче Киевской области продолжают документировать факты военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Войска страны-агрессора целенаправленно убивали мирных украинцев.

В частности, российские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном городе российские войска пытаются скрыть следы своих преступлений и массово сжигают тела убитых ими украинцев в крематории. В то же время зона кремации находится под усиленной охраной оккупантов, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри.