Войска РФ продолжают перегруппировку, задерживают мирных граждан и фабрикуют "доказательную" базу – Генштаб

Россия продолжает перегруппировку войск с целью полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Оккупанты также пытаются улучшить положение своих подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook во вторник, 5 апреля. РФ продолжает применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. В городе Рубежное (Луганская область) оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой.

В западном военном округе РФ вынуждена проводить скрытую мобилизацию, в том числе агрессор привлекает представителей военных учебных заведений. А в Читинском суворовском военном училище значительная часть преподавателей отказались отправляться на войну против Украины и выразили готовность уволиться с военной службы.

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Оккупанты продолжают блокировать отдельные районы Харьковской области, а в населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка россияне разыскивают и незаконно задерживают украинских патриотов. В Изюме враги фабрикуют "доказательные базы" о якобы преступлениях ВСУ, а именно – обстреливают город и "документируют" это.

В Донецкой области оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь, используя артиллерию и авиацию. В Бердянске (Запорожская область) россияне также задерживают мирных жителей, а в Токмаке заставляют медиков подписывать "контракты" с Минздравом РФ.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по освобождению захваченной территории от российских оккупационных войск", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 41 день полномасштабной войны против Украины было ликвидировано около 18500 российских оккупантов. Наши защитники уничтожили уже почти 700 танков, 150 самолетов, более 130 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.

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