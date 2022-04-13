Войска РФ применили фосфорные боеприпасы на Запорожье: появились подробности атаки

Российские оккупанты 12 апреля из артиллерии обстреляли село Новоданиловка на Запорожье. Для атаки по гражданской инфраструктуре захватчики использовали запретные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале. Местных жителей предупредили о высокой угрозе совершения войсками РФ ракетных ударов по области.

Отмечается, что из-за артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева.

Местные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание. В результате пожара никто из жителей Новоданиловки не пострадал.

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В ОВА подчеркивают, что на Пологовском направлении враг пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотниками и обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты стремятся овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеют, ведь защитники Украины наносят противнику потери.

Вместе с тем на сегодняшний день в целом в крае остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме этого, существует вероятность активизации действий российских оккупантов с целью продвижения к Запорожью.

Добавим: 11 апреля в Пологовском районе Запорожской области несколько подразделений теробороны вступили в тяжелый бой с оккупантами. Он длился больше пяти часов.

В ночь на 12 апреля враг сбросил фосфорные бомбы на село Новояковловка Камышеваской территориальной общины. К счастью, никто не пострадал, а благодаря дождю на месте атаки не произошло пожара.

Со сводки по военной обстановке в регионах Украины на утро 13 апреля известно, что в Запорожской области ночь прошла сравнительно спокойно. Эвакуация населения из Бердянска продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ продолжают совершать военные преступления против мирного населения Украины. Враг применяет вооружение, строго запрещенное специальными международными актами, а также прячет взрывоопасные предметы в жилых кварталах.