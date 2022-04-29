Войска РФ после провала блицкрига в Украине начали учитывать свои ошибки – СNN

Некоторые официальные лица США и НАТО считают, что войска РФ добились определенного прогресса в новом нападении на восток Украины. Продвижение идет "медленно и неравномерно", что позволяет оккупантам наступать только на "несколько километров или около того" каждый день.

Хотя вооруженные силы страны-агрессора пытаются решить множество проблем, преследовавших их в первые недели войны после неудачного блицкрига, эксперты не считают, что это гарантирует им успех. Об этом пишет CNN.

"РФ пытается извлечь уроки из ошибок, которые она совершила ранее, когда у колонн танков и бронетехники закончились продовольствие и топливо, что сделало их легкой добычей украинской тактики "бей и беги. Теперь же россияне разместили элементы управления и контроля вблизи своей границы с востоком Украины и это является признаком того, что они пытаются исправить проблемы со связью и координацией, наблюдавшиеся при нападении на Киев", – говорится в материале.

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Собеседники издания напомнили, что перед началом вторжения 24 февраля Кремль собрал от 125 до 130 батальонных тактических групп (БТГр), вокруг Украины, в частности, под столицей. Но когда начались боевые действия, российское военное командование не продемонстрировало способности заставить их сражаться как единое целое.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, в настоящее время в стране насчитывается 92 БТГр, еще 20 находятся прямо за границей в РФ.

"Атаки несколько лучше скоординированы, но небольшими формированиями. Подразделения размером с роту при поддержке вертолетов. Самый низкий уровень взаимной поддержки. В НАТО это было бы элементарно", – согласился представитель министерства обороны одной из европейских стран.

Западные официальные лица, знакомые с последними разведывательными данными, говорят, что даже если РФ извлекла ключевые уроки из своих системных неудач на первом этапе конфликта, неясно, сможет ли она осуществить необходимые изменения, чтобы доминировать на Донбассе.

Оккупанты понесли большие потери как в живой силе, так и в технике, поэтому западные чиновники считают, что остальная техника РФ, передислоцированная из разных уголков Украины, вероятно, еще не полностью отремонтирована. Кроме того, многие боевые подразделения собрали солдат, которые никогда не сражались и не тренировались вместе.

"Я не знаю, сколько уроков они могут реально применить. Это непростая вещь. Вы не можете просто переместить танки и личный состав и сказать: "Теперь возвращайтесь в бой!" – пояснил высокопоставленный представитель НАТО.

В целом официальные лица США и Запада согласны с оценкой, что РФ недостаточно нескольких недель, чтобы восстановить свои силы после первой фазы кампании, которая проходила на обширных участках украинской территории и привела к потере тысяч российских солдат. Но при этом все понимают, что Москва будет и дальше вбрасывать дополнительные силы по частям.

Эксперты не считают, что эта война закончится в ближайшее время, однако убеждены, что помимо проблем с нехваткой живой силы путинская армия продолжат иметь дело с падением морального духа солдат.

"У нас есть некоторые ранние признаки того, что, хотя призывники начинают с высоким моральным духом, потому что они питались российской пропагандой, не требуется много времени, прежде чем он будет подорван, как только они попадут в бой и столкнутся с украинским сопротивлением", – сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде убежден, что на нынешнем этапе войны против Украины России нет смысла прибегать к массовой мобилизации. В то же время заставить Кремль прибегнуть к пополнению армии призывниками может подтолкнуть ведение боевых действий на территории самой РФ или силовая деоккупация Крыма.