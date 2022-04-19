Войска РФ осквернили площадь Свободы и Мира в Мариуполе: фото до и после

В сети появились фотографии уничтоженной российскими оккупантами площади Свободы и Мира в Мариуполе. До начала войны это была одна из любимых локаций местных жителей.

Об этом рассказали на официальной странице Мариупольского городского совета в Telegram. "Война обезобразила лицо площади Мира. Кажется, еще вчера здесь играли и смеялись дети. А сегодня нет ни души. В Мариуполе слышно только смертельное пение артиллерии и авиации", – говорится в сообщении.

В 2020 году площадь Свободы и Мира была полностью реконструирована. На ней появились трибуна, фуд-корты и самый длинный в Европе арочный фонтан с подсветкой. Здесь летом проводились лазерные шоу, а сама локация была полностью интерактивной, что отличало ее от других.

Видео дня

Сейчас от площади остались только обгоревшие и изуродованные обломки. Оккупанты продолжают обстреливать город из тяжелого вооружения. Практически весь Мариуполь превратился в руины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска наносят удары с артиллерии по заводу "Азовсталь" и близлежащим жилым кварталам. В бомбоубежище предприятия находится около тысячи гражданских.