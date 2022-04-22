Войска РФ обстреляли Славянск: удар могли нанести кассетными бомбами

В ночь на 22 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области, вероятно, кассетными бомбами. Ущерб устанавливается.

О беспокойной ночи в городе в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. По его словам, обошлось без жертв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лях призвал горожан как можно быстрее эвакуироваться и не рисковать своими жизнями. Автобусы отправятся из Славянска 22 апреля в 9:30 и 11:00.

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Напомним: раньше оккупанты использовали запрещенные кассетные боевые заряды в селе Марьянское на Днепропетровщине. В результате атаки погиб местный житель, повреждено множество домов и автомобилей. На территории села нет никаких военных объектов. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства.

Также кассетными боеприпасами российские военные 19 апреля обстреляли город Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области. Повреждены жилые многоэтажные дома, а также помещения учебного заведения, сельскохозяйственную технику и другие объекты в населенном пункте.

Как сообщал OBOZREVATEL, враг начал новую волну наступления на востоке Украины, не прекращая обстрелов мирного населения Донбасса. Корреспондент OBOZREVATEL показал фото из Краматорска, Славянска и Святогорска – о последствиях так называемого "освобождения" украинцев, о котором заявляет президент страны-агрессора Владимир Путин.