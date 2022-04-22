Войска РФ обстреляли областную больницу на Донетчине. Фото

Российские оккупационные войска обстреляли областную травматологическую больницу в городе Лиман Донецкой области. В заведении произошел пожар.

Фото и видео разрушенной больницы опубликовали в Telegram "Доказательства преступлений РФ". На кадрах видно, что часть здания выгорела дотла, а в другой разбиты окна, разрушена крыша. Также на месте преступления рашистов обнаружены остатки ракет.

Напомним: за минувшие сутки, 21 апреля, российские войска обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области. Ранены не менее четырех мирных жителей.

Речь идет о таких населенных пунктах: Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Славянск, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Великая Новоселка, Александровка, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмутовка, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь, а также трассе Киев – Харьков – Довжанское.

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Враг открывал огонь по мирному населению из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

В частности, Славянск оккупанты обстреляли, вероятно, кассетными бомбами. Ущерб устанавливается. Обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что битва за Донбасс может стать не последней в войне против российских захватчиков, поскольку у России есть возможность подтягивать в бой новые ресурсы и резервы. Это сражение, скорее всего, продлится еще две-четыре недели.