Войска РФ обстреляли из минометов и гранатометов Сумщину и Черниговщину

Российские войска в среду, 4 мая, обстреляли пограничные со страной-агрессором районы Черниговской и Сумской области. Пограничниками были зафиксированы минометные и гранотометные обстрелы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы в Telegram. Как говорится в сообщении, путинские военные в течение дня выпустили около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра.

Кроме того, было произведено 24 выстрела из автоматического гранатомета.

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Днем ранее, 3 мая, стало известно, что оккупанты обстреляли населенные пункты в Сумской области с территории Российской Федерации. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что над территорией Сумской области был замечен российский беспилотный летательный аппарат. По его словам, оккупанты могут готовить новые провокации в регионе, поэтому призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Инцидент произошел на участке отдела пограничной службы "Юнаковка".