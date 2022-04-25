Войска РФ обстреляли Харьковщину: погибли мирные жители

В понедельник, 25 апреля, от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и близлежащих сел. Россияне стреляли артиллерией по улицам и жилым домам.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в результате обстрелов погибли трое мирных жителей и еще один человек получил ранения.

Также он сообщил, что из-за дневных обстрелов двое гражданских были ранены в Золочевском районе.

"Это очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковщины, за которые россияне обязательно будут наказаны", – заявил Синегубов.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 апреля российские оккупанты совершили очередной обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня. В результате три человека погибли и еще 16 получили ранения. Позже количество жертв возросло до четырех.

На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты не прекращали обстрелов Харькова и области. В областном центре в пасхальную ночь под вражеским огнем были такие районы: Алексеевка, Салтовка и Северная Салтовка.