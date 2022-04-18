Войска РФ обстреляли Харьковщину и убили 13 мирных жителей

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову и области. По данным полиции, в результате действий агрессора за сутки погибли 13 жителей Харьковщины.

В областном центре под вражеским огнем оказались Основянский и Немышлянский районы города. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В первом случае снаряды РФ упали на территории детских площадок возле жилых домов, здания были повреждены. На месте от ранений погибли мужчина и женщина.

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В Немышлянском районе Харькова российский снаряд упал возле жилого дома, сообщили в прокуратуре. Здание было частично разрушено обстрелом, а соседние дома получили повреждения.

От этого удара погибли три местных жителя, несколько человек были ранены.

В Харьковской области 18 апреля россияне ударили по селу Кисели Лозовского района. Оккупанты разрушили в населенном пункте жилой дом и хозяйственные помещения.

По данным фактам в прокуратуре региона начали расследования из-за нарушений оккупантами законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля жителей Харькова призвали целый день не выходить из укрытий. Есть высокая опасность, что РФ будет продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в городе.