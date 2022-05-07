Войска РФ обстреляли 'Градами' жилой сектор города на Луганщине: погибли дети

В субботу, 7 мая, российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" жилой сектор города Приволье на Луганщине. Вражеские снаряды попали в дома мирных жителей, в результате обстрела погибли двое детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Жертвами действий оккупантов стали два мальчика 11 и 14 лет.

Их тела группа быстрого реагирования "Луганск-1" обнаружила на одной из улиц Приволья во дворе. По городу продолжаются поиски погибших, так что их количество еще может возрасти. На данный момент в населенном пункте возможных жертв ищут полицейские.

Видео дня

В результате вражеского обстрела пострадали три человека: две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения.

"Русский мир" отнимает жизни у нашего Будущего – у наших деток. Эвакуируйтесь! Позаботьтесь о детях! Чего Вы ждете?" – в очередной раз подчеркнул Гайдай.

Напомним: российские оккупанты на Луганщине обстреляли автомобиль, на котором эвакуировали из зоны боевых действий под Попасной местного жителя. К счастью, несмотря на обстрел, все находившиеся в авто уцелели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Луганской области почти во всех направлениях идут тяжелые бои. Самыми горячими точками являются Воеводовка и Попасная.