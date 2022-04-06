Войска РФ обстреляли Балаклею: три человека погибли

Российские оккупанты обстреляли город Балаклея Харьковской области. Погибло три человека.

Харьковская областная прокуратура 6 апреля в Telegram сообщила, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района. В результате этого жилье людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека", – сказано в сообщении.

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Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские оккупанты все еще хотят захватить Харьков, однако добиться выполнения этой цели они не смогут из-за нехватки солдат.

Также вражеская армия нацелилась на город Изюм Харьковской области. Для этого были привлечены, в частности, росгвардейцы, десантники, спасатели и даже железнодорожники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты решили сосредоточить силы на восточном и южном направлениях. В частности, по этой же причине враги решили покинуть некоторые области нашей страны.