Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому аэропорту

Российские военные в четверг, 12 мая, нанесли ракетный удар по Харьковщине, в результате которого произошел взрыв на территории Харьковского аэропорта. Атаку рашисты совершили около 10 часов утра.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры на своей странице в Facebook. Учреждение также показало последствия вражеского удара.

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По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) прокуратура региона начала досудебное расследование.

"По данным следствия, 12 мая 2022 года около 10 часов российские военные нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на территории Харьковского аэропорта", – говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия проведен следователями Управления СБУ в Харьковской области и следователями отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области с участием прокурора Слободской окружной прокуратуры Харькова, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли 12 ракетных авиаударов по городу Кременчуг Полтавской области. Большинство из них прилетели по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, пострадали также другие объекты инфраструктуры.