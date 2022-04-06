Войска РФ нанесли 118 авиаударов по Мариуполю за сутки, - Денисова

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и преступления против человечности в Украине. За последние сутки рашисты сбросили на Мариуполь 118 авиабомб.

А в Гостомеле за месяц оккупации без вести пропали более 400 человек. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По данным омбудсмена, за 35 дней российской оккупации в Гостомеле пропали без вести более 400 человек. Очевидцы свидетельствуют, что часть горожан рашисты убили, однако их тела до сих пор не найдены.

Продолжают гибнуть украинцы и от российских мин. Оккупанты миновали и дороги, и дома, и частные автомобили.

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"Гражданский автомобиль, во время движения по грунтовой дороге между селами Рудницкое и Победа Барышевской территориальной громады Броварского района Киевской области, подорвался на вражеской мине. Водитель транспортного средства погиб, еще один пассажир получил телесные повреждения. Житель Киевщины погиб от полученных из-за минирования его автомобиля рашистами ран", - рассказывает о последних трагических последствиях оккупации Денисова.

В Буче, Гостомеле, Ирпене работают саперы, правоохранители, территориальная оборона, они повсюду находят взрывчатку.

Тяжелая ситуация и на украинском Донбассе. Люди получают ранения во время шквального огня окупантов по населенным пунктам и погибают, когда враг прицельно бьет по местам скопления людей.

"За сутки россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке. В Угледаре рашисты обстреляли место, где раздавали гуманитарную помощь – в настоящее время известно о гибели 2-х человек и 5 раненых", - констатировала Денисова.

Продолжается и методическое уничтожение Россией Мариуполя. За последние сутки оккупанты сбросили на разрушенный уже город 118 бомб.

Обстреливают россияне и другие регионы Украины – не обращая внимания ни на что. Так, 4 апреля, оккупанты обстреляли группу из 4 представителей международной организации "Врачи без границ" - это произошло около онкологической больницы в Николаеве.

В Рубежном, где продолжаются тяжелые бои, ранены 5 гражданских, один местный житель погиб. А накануне, обстреливая жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки, оккупанты разрушили 11 домов. За сутки рашистские войска обстреляли Луганскую область 81 раз.

На Харьковщине тоже горячо: оккупанты хаотично бьют по гражданским объектам и жилой застройке области. За сутки зафиксировано 27 обстрелов.

"Обстрелы мирных городов и гражданских объектов армией страны-агрессора являются военными преступлениями и преступлениями против человечности, грубым нарушением норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - отметила Денисова.

Также она призвала западных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить нашим воинам серьезное оружие – чтобы защитить людей, которых безжалостно прямо сейчас уничтожает государство-террорист Российская Федерация.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в больнице Мариуполя из-за бомбежки оккупантов заживо сгорели почти 50 человек. Об этом ужасном случае рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В общей сложности, по его словам, за время блокады Россия убила не менее 5 тысяч мирных жителей города.