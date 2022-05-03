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Войска РФ "денацифицировали" детские аттракционы в парке Харькова. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
2 минуты
8,2 т.
Войска РФ 'денацифицировали' детские аттракционы в парке Харькова. Фото

Российские оккупанты 3 мая около 13:15 в очередной раз обстреляли центр Харькова. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, в частности, детская площадка в городском парке, гаражи и магазины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате бомбардировки одна женщина получила ранение.

Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ
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Последствия обстрела Харькова войсками РФ

В результате обстрела вспыхнуло несколько пожаров. Среди прочего загорелись деревянные конструкции детских аттракционов. На место событий прибыли работники ДСНС, которые больше часа боролись с пламенем. Для этого было задействовано 7 единиц техники и 40 человек личного состава.

Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ

"Призываю харьковчан оставаться по возможности в укрытиях. Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно. Несмотря на все, Харьковщина обязательно выстоит! Украина победит!", – пишет Синегубов.

Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ
Последствия обстрела Харькова войсками РФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущий Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разбомбленный россиянами Харьков.