Войска РФ 'денацифицировали' детские аттракционы в парке Харькова. Фото

Российские оккупанты 3 мая около 13:15 в очередной раз обстреляли центр Харькова. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, в частности, детская площадка в городском парке, гаражи и магазины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате бомбардировки одна женщина получила ранение.

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В результате обстрела вспыхнуло несколько пожаров. Среди прочего загорелись деревянные конструкции детских аттракционов. На место событий прибыли работники ДСНС, которые больше часа боролись с пламенем. Для этого было задействовано 7 единиц техники и 40 человек личного состава.

"Призываю харьковчан оставаться по возможности в укрытиях. Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно. Несмотря на все, Харьковщина обязательно выстоит! Украина победит!", – пишет Синегубов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущий Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разбомбленный россиянами Харьков.