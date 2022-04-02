Войска РФ бегут из-под Киева, но за Донбасс и Мариуполь идут тяжелейшие бои, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 1 апреля стало днем бегства российских войск из северных районов Украины, однако в Мариуполе продолжаются тяжелые бои. По его словам, в городе критическая ситуация.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Журналист отметил, что западный и восточный плацдармы российских оккупантов вокруг Киева полностью уничтожены, угроза окружения столицы устранена.

Однако российская армия перебрасывает сила на Донбасс. По его словам, массированное наступление оккупантов на данный момент продолжается в районе Северодонецк – Рубежное и Изюм – Барвенково.

Россияне наносят огневые удары по Донбассу, пытаются продавить оборону ударами ракет, артиллерии и новыми танковыми колоннами.

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"Очевидно, что Россия продолжает наступать на Донбассе, на Харьковщине и в Мариуполе, а также выстраивает оборону оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Также российские войска удерживают позиции под Харьковом", – написал Бутусов.

По мнению журналиста, апрель будет месяцем ожесточенных сражений в южных и восточных областях. Украина хоть и продолжает усиливаться на всех направлениях, а количество добровольцев превышает штаты воинских частей, нужно помнить, что российская армия сохраняет большое превосходство в технике, боеприпасах, авиации, ракетных войсках.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия отвела от Киева 20% своих подразделений. Ни на одном направлении в подступах к украинской столице оккупанты не достигли своей цели, сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

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