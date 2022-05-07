Война входит в рутинную фазу, это самое тяжелое время, – Арестович

Война, начатая Россией в Украине 73 дня назад, переходит в рутинную фазу. Этот сложный период будет длиться не менее 2 месяцев.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексея Арестовича. Он отметил, что в этот период будут какие-то мелкие сенсации, или вообще ничего не произойдет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это такое тупое перемалывание сторонами друг друга, когда особо ничего не происходит", – отметил Арестович, добавив, что эта фаза по-своему очень сложна.

Видео дня

Напомним: во время традиционного брифинга Арестович рассказал, что по состоянию на 72-й день полномасштабной войны Украины против российских захватчиков наиболее ожесточенные бои идут в трех направлениях. В эпицентре происшествий находятся Донбасс, Запорожье и Херсонщина.

Отдельно он отметил Мариуполь, где российские оккупанты пытаются дожать защитников "Азовстали" до 9 мая, чтобы сделать подарок своему президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что у российских оккупантов нет значительных успехов в войне против Украины. У захватчиков возникли проблемы с наступлением сразу в трех направлениях: Изюмском, Гуляйпольском и Криворожском.